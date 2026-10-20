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कानपुर: सीपीसी गोदाम में खूनी खेल, युवक ने साथी पल्लेदार पर सर्जिकल ब्लेड से किए 25-30 वार, हालत गंभीर

Tue, 20 Oct 2026 03:52 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 20 Oct 2026 03:52 AM IST
सार

कानपुर में कलक्टरगंज थाना क्षेत्र के सीपीसी गोदाम में एक गंभीर घटना सामने आई है। सोमवार देर रात करीब 12 बजे यह वारदात हुई। शराब के नशे में धुत एक युवक विकास ने दूसरे पल्लेदार पर हमला कर दिया।
 

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a man attacked a fellow laborer with a surgical blade inflicting 25–30 wounds victim is in critical condition
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में कलक्टरगंज थाना क्षेत्र के सीपीसी गोदाम में एक गंभीर घटना सामने आई है। सोमवार देर रात करीब 12 बजे यह वारदात हुई। शराब के नशे में धुत एक युवक विकास ने दूसरे पल्लेदार पर हमला कर दिया।

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हमले का शिकार हुआ पल्लेदार कानपुर देहात के झींझक निवासी आकाश है। विकास ने आकाश पर सर्जिकल ब्लेड से कई बार वार किए। उसने आकाश के चेहरे, गले, सीने, पेट और सिर पर हमला किया। विकास ने आकाश पर कुल 25 से 30 बार सर्जिकल ब्लेड से वार किए।
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इन जानलेवा हमले से आकाश मरणासन्न हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत में आकाश को पहले उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बाद में हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विकास की तलाश शुरू कर दी है।

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