कानपुर: सीपीसी गोदाम में खूनी खेल, युवक ने साथी पल्लेदार पर सर्जिकल ब्लेड से किए 25-30 वार, हालत गंभीर

कानपुर में कलक्टरगंज थाना क्षेत्र के सीपीसी गोदाम में एक गंभीर घटना सामने आई है। सोमवार देर रात करीब 12 बजे यह वारदात हुई। शराब के नशे में धुत एक युवक विकास ने दूसरे पल्लेदार पर हमला कर दिया।

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हमले का शिकार हुआ पल्लेदार कानपुर देहात के झींझक निवासी आकाश है। विकास ने आकाश पर सर्जिकल ब्लेड से कई बार वार किए। उसने आकाश के चेहरे, गले, सीने, पेट और सिर पर हमला किया। विकास ने आकाश पर कुल 25 से 30 बार सर्जिकल ब्लेड से वार किए।इन जानलेवा हमले से आकाश मरणासन्न हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत में आकाश को पहले उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बाद में हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विकास की तलाश शुरू कर दी है।