Kanpur News: सार्वजनिक आयोजनों के लिए बनेगा गेस्ट हाउस

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कान्हा गोशाला के समीप स्थित नगर पंचायत की लगभग पांच बीघा भूमि पर गेस्ट हाउस का निर्माण होना प्रस्तावित है। लखनऊ की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की और मिट्टी की गुणवत्ता परखने के लिए विभिन्न हिस्सों से नमूने एकत्र किए। इन सैंपलों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की निर्माण रूपरेखा तय की जाएगी। कस्बे में अब तक किसी बड़े सार्वजनिक परिसर के न होने से स्थानीय लोगों को शादी-विवाह, सामाजिक बैठकों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।इस गेस्ट हाउस के बन जाने से न केवल सिकंदरपुर नगर, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी एक सुसज्जित और किफायती स्थल उपलब्ध हो सकेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष ठाकुर हरिहर सिंह ने बताया कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। गेस्ट हाउस के निर्माण से मांगलिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य धरातल पर शुरू करा दिया जाएगा।