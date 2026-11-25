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तीनों घायलों को डाॅक्टर ने कांशीराम अस्पताल से हैलट रेफर कर दिया।शिवकटरा में एक हो मोहल्ले में रहने वाली रचना और मंजू देवी लाल बंगला जा रही थीं। शिवकटरा में कुत्ते ने रचना की उंगली चबा ली। बचाने आई मंजू देवी पर भी हमला कर दिया। स्थानीय निवासी रमेश, शुभम, रामजी ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक है। कुत्ते आए दिन हमला कर देते हैं। सूचना पर टीम ने कुत्ते को पकड़ लिया है। बताया गया कि कुत्ता पागल है।इसी तरह, गदियाना निवासी कुदरतदीन के 13 वर्षीय बेटे मुमताज को घर के बाहर खेलते समय कुत्ते ने पैर में काट लिया। मुमताज के चिल्लाने पर परिजन बाहर आए और डंडा लेकर भगाया। पिता ने बताया कि मुमताज के पैर में दो जगह कुत्ते ने काटा है। नगर निगम की पशु कल्याण अधिकारी डॉ. शिल्पा सिंह ने बताया कि बुधवार से कुत्ते पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा।