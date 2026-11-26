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विश्वविद्यालय के 19 विभागों और स्कूलों में हो रहीं परीक्षाएं 19 दिसंबर तक चलेंगी। परीक्षा दो पालियों में सुबह 10 से दोपहर एक बजे और दोपहर दो से शाम पांच बजे तक आयोजित की जा रही है। पहले दिन पहली पाली में 12,550 और दूसरी पाली में करीब छह हजार विद्यार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा प्रभारी प्रो. प्रभात कुमार द्विवेदी ने बताया कि निष्पक्ष परीक्षा के लिए ऑब्जर्वर और फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं।

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कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) परिसर में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गईं। पहले दिन दोनों पालियों में करीब 95 प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति पूरी न होने पर 591 विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। तीन विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते पकड़े गए जिनके खिलाफ यूएफएम के तहत कार्रवाई की गई।