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कानपुर देहात। यातायात माह के तहत शुक्रवार को जनपद में पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ बार-बार नियमों को तोड़ने वाले चालकों को रोक 38 वाहनों का चालान किया गया। टीएसआई राम बहादुर सिंह ने बताया कि टीएसआई सिराजुद्दीन के साथ अकबरपुर, रनियां, बाराजोड़ व नवीपुर में वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कानपुर-औरैया सर्विस रोड पर नो-पार्किंग में खड़े 13 वाहनों का चालान किया गया। वही, बिना हेलमेट के चलने वाले आठ दो पहिया का चालान कर जुर्माना लगाया। इसके अलावा नमस्ते चौराहा पर बीच सड़क सवारी के लिए वाहन खड़ा करने पर छह ऑटो व नो-इंट्री में प्रवेश कर रहे दो ट्रक का भी चालान किया गया। जा रहा है। साथ ही बार-बार नियमों को तोड़ने वालों को रोक वाहनों का चालान किया गया। वहीं रनियां व बाराजोड़ के पास हाईवे पर उल्टी दिशा में चलने, तीन सवारी सहित अन्य मामलों में 17 वाहनों का चालान किया गया है। सीओ यातायात विनय कुमार सिंह ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। सिपाही पुष्पेंद्र सिंह, अनिल कुमार व अन्य मौजूद रहे। (संवाद)