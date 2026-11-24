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स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. श्रुति गुप्ता ने बताया कि महिला दो साल से पेट में बढ़ती गांठ की समस्या से परेशान थी। धीरे-धीरे गांठ का आकार नाभि से ऊपर तक पहुंच गया था। इससे उसे पेट में असहजता के साथ पेशाब करने में भी परेशानी होने लगी थी। कई जगह इलाज कराने के बाद भी राहत नहीं मिली। तब वह 20 नवंबर को मेडिकल कॉलेज पहुंची। यहां अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की जांच में अंडाशय में बड़ी सिस्ट होने की पुष्टि हुई। गांठ का आकार अधिक होने और मूत्रवाहिनी के बेहद करीब होने के कारण ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था।इस पर उनके निर्देशन में डॉ. सविता साहू, डॉ. सुल्फिया और डॉ. वंदना की टीम ने एक्सप्लोरेटरी लैपरोटॉमी विधि से ऑपरेशन किया। चिकित्सकों ने सावधानीपूर्वक पूरी गांठ निकाल दी। प्रारंभिक आकलन में गांठ म्यूसिनस सिस्टेडेनोमा होने की आशंका है। इसकी पुष्टि हिस्टोपैथोलॉजी जांच के बाद होगी। ऑपरेशन में एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. अजीत, डॉ. मनोज, ऑन कॉल सर्जन डॉ. शैलेंद्र और नर्सिंग स्टाफ की सिस्टर नेहा व सिस्टर राधा का सहयोग रहा।मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार गुप्ता ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में जटिल सर्जरी की सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। इससे मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। फिलहाल महिला की हालत स्थिर है और वह चिकित्सकों की निगरानी में है।