विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विशेष लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी जिला जज विजय कुमार गुप्ता और नोडल अधिकारी रश्मि सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसमें चालानी वादों का निस्तारण ऑनलाइन माध्यम से किया गया। सीजेएम प्रदीप कुमार शुक्ला ने 533 वादों का निस्तारण किया। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) चंदन कुमार सिंह ने 10, स्वतंत्र सिंह रावत ने 24, अभिनय सिंह ने 12 वाद, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सौम्या अरुण ने 208, शिप्रा ने 320 और अर्जित वर्मा ने तीन वाद निपटाए।वहीं, एसीजेएम प्रथम अतुल कुमार नायक ने 40, एसीजेएम द्वितीय आनंदेश सिंह ने 131, एसीजेएम तृतीय देवर्षि देव कुमार ने 75, एसीजेएम चतुर्थ साधना गिरी ने 65, एसीजेएम पंचम अनुज सिन्हा ने 76, एसीजेएम षष्टम सिद्धार्थ शेखर सिंह ने 17, एसीजेएम सप्तम अमित सिंह ने 49 वादों का निस्तारण किया।जेएम प्रथम अर्पित गोयल ने 26, जेएम द्वितीय अभिषेक सिंह ने 113, जेएम तृतीय प्रशांत वर्मा ने पांच, जेएम सप्तम अक्षय कुमार ने 201, जेएम अष्टम आकृति प्रकाश ने 32 तथा जेएम नवम शिवानी सिंह ने 10 वादों का निस्तारण किया। इस दौरान प्राधिकरण सचिव सुदेश कुमारी के साथ एलएडीसी व पीएलवी भी मौजूद रहे।