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चयनित विद्यार्थियों में एमबीए के सात, बीसीए के तीन, बीबीए के तीन, एमएससी बायोलॉजी के दो, एमसीए का एक और एमएससी का एक विद्यार्थी शामिल है। प्रिया पांडेय, ईशा वर्मा, अंशिका राजपूत, अभिषेक यादव, दीपेंद्र कुमार, शिवानी, अमन कुमार यादव, कोमल यादव, शिवांक तिवारी, नितिन सिंह, देवांशी सिंह, शुभांगीनी सिसोदिया, संस्कृति श्रीवास्तव, संस्कार जायसवाल, किशन चतुर्वेदी, सौम्या राजपूत और सपरी पांडेय को नौकरी मिली है।कंपनी की ओर से प्रतिनिधि मनीषा त्यागी और गुंजन शर्मा चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रो. प्रवीण भाई पटेल ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है।