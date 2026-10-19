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Jaunpur News: दुकान पर बैठे युवक पर सिर और पीठ पर चाकू से हमला

Mon, 19 Oct 2026 01:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:29 AM IST
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Young man sitting at the shop attacked with a knife on the head and back
घायल का इलाज करते डॉक्टर। संवाद
बरसठी। तुलसीपुर गांव में रविवार की रात में आठ बजे दुकान पर बैठे युवक पर गांव के चार लोगों ने चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में युवक के सिर और पीठ में चोटें आईं हैं। जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि वारदात के बाद हमलावर भाग गए। तुलसीपुर गांव निवासी विनोद पटेल (28) घर पर किराना की दुकान चलाते हैं। रविवार की रात आठ बजे वह दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान गांव के चार लोग वहां पहुंचे और चाकू से हमला कर दिया। परिजन घायल विनोद को सीएचसी बरसठी ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव ने बताया कि हमले के पीछे पुरानी रंजिश या किसी अन्य विवाद की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
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