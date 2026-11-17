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जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि विनीत सेठ लंबे समय से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी और संगठनात्मक कार्यों के प्रति गंभीरता सराहनीय है। विश्वास है कि वह नई जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। राज्यसभा सांसद विद्यासागर सोनकर ने कहा कि विनीत सेठ की पहचान समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रही है। उन्होंने हमेशा पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता दी है। विनीत सेठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं और भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता करते रहे हैं। काशी क्षेत्र में वाराणसी महानगर, वाराणसी जिला, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मछलीशहर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज महानगर और अमेठी सहित कुल 16 जिले शामिल हैं।कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही सामान्य व्यक्ति बनता है सांसद : विद्यासागर सोनकरजौनपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला मछलीशहर के जिला कार्यालय पर सोमवार को बैठक एवं स्वागत समारोह आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद विद्यासागर सोनकर का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। जिलाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की असली ताकत है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और संघर्ष से ही सामान्य व्यक्ति सांसद, विधायक और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक पहुंचता है। जिलाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह ने कहा कि यह सम्मान पूरे जिला संगठन और कार्यकर्ताओं की ओर से है। इस मौके पर एमएलसी बृजेश सिंह, जिला प्रभारी दिनेश मौर्य, संदीप सिंह, डॉ. राकेश सिंह, सुदर्शन सिंह, केपी मिश्रा, रणविजय आदि मौजूद रहे।