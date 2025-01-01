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Jaunpur News: सपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया शोक, परिवार को हरसंभव मदद का दिया भरोसा

Wed, 11 Nov 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:29 AM IST
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The SP state president expressed condolences and assured the family of every possible help
सपा नेता नीरज पहलवान के निधन बाद शोक जताने पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष
चंदवक। समाजवादी पार्टी के केराकत विधानसभा अध्यक्ष नीरज यादव के निधन पर सोमवार को गोबरा गांव स्थित पैतृक आवास पर शोकसभा आयोजित की गई। इसमें सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सहित सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने उनके निधन को पार्टी और संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने नीरज यादव के बड़े बेटे विनायक यादव से मुलाकात कर परिवार को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि नीरज यादव पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। संगठन के प्रति उनका समर्पण और योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान विनायक यादव ने बताया कि उनके पिता समाजवादी विचारधारा और नेताजी मुलायम सिंह यादव से बेहद प्रभावित थे। शोकसभा में सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य, शिक्षक विधायक लाल बिहारी यादव, मल्हनी विधायक लकी यादव, केराकत विधायक तूफानी सरोज समेत सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने नीरज यादव के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
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