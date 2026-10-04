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जनप्रतिनिधि का दायित्व जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना : सीमा द्विवेदी

Sun, 04 Oct 2026 12:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:17 AM IST
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The responsibility of the public representative is to fulfill the needs of the people: Seema Dwivedi
सिकरारा-लोकार्पण समारोह को संबोधित करतीं राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी। सोशल मीडिया
सिकरारा। जूनियर हाईस्कूल बघौरा परिसर में बीआरसी से जुड़े नवनिर्मित शिक्षक सभागार भवन का शनिवार को राज्य सभा सदस्य सीमा द्विवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
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कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। विद्यालयों में नए कक्षों, सभागारों एवं स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था कर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसका निर्वहन उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया है। इस मौके पर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह, सुशील उपाध्याय, जितेंद्र उपाध्याय आदि लोग रहे।
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