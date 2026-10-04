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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The poem echoed the pain of the soil, and the auditorium resounded with applause until late at night.

Jaunpur News: कविता में गूंजा माटी का दर्द, देर रात तक तालियों से गूंजा सभागार

Sun, 04 Oct 2026 12:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:18 AM IST
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The poem echoed the pain of the soil, and the auditorium resounded with applause until late at night.
जौनपुर। जौनपुर प्रेस क्लब के तत्वावधान में शहर के एक होटल सभागार में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। देर रात तक कविताओं के बीच हॉल गूंजता रहा।
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महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने प्रवासी जीवन की अव्यक्त वेदना और जन्म भूमि से जुड़े अटूट आत्मीय संबंधों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अपनी माटी का ऋण केवल स्मृतियों में नहीं, बल्कि समाज और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में योगदान देकर भी चुकाया जा सकता है।
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खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि साहित्य समाज की संवेदनाओं को जगाता है और पत्रकारिता जनसरोकारों को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि यह माटी साहित्य और कला की समृद्ध परंपरा के लिए जानी जाती है। ऐसे आयोजनों से साहित्यकारों और कवियों को एक सशक्त मंच मिलता है। अतुल बाजपेई , व्यंग्यकार अखिलेश द्विवेदी , प्रीति पांडेय, कवयित्री विभा तिवारी, डॉ. प्रमोद वाचस्पति ने अपनी रचना पेश कर वाहवाही लूटी। इस मौके पर जौनपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष शम्भू सिंह सोलंकी ,महामंत्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, संरक्षक राकेश कांत पांडेय, शेषनाथ सिंह, मौजूद रहे।
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