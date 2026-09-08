Jaunpur News: राधा-कृष्ण के रूप में सजे नन्हे-मुन्नों ने बिखेरी संस्कृति की छटा

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ये रहे विजेता

लल्ला वर्ग :

प्रथम शिवाली श्रीवास्तव, द्वितीय वंशिका आर्या, तृतीय कृश।

श्री राधा वर्ग :

प्रथम शिवांगी अग्रहरि, द्वितीय दिव्यांशी सिंह, तृतीय अनायसा जायसवाल।

श्री कृष्ण वर्ग :

प्रथम देव अग्रहरि, द्वितीय मनन सेठ, तृतीय कविश उपाध्याय।