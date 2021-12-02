Jaunpur News: महिला कबड्डी खिलाड़ियों का मंडलीय चयन ट्रायल 11 को

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मल्हनी। पं. दीनदयाल उपाध्याय जनशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 17 सितंबर तक सहारनपुर में होगा। प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल की टीम प्रतिभाग करेगी। वाराणसी मंडल की टीम के गठन के लिए मंडलीय चयन ट्रायल 11 सितंबर को डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी में सुबह नौ बजे से होगा। जौनपुर की खिलाड़ी चयन ट्रायल में प्रतिभाग कर सकती हैं। चयनित खिलाड़ियों में से वाराणसी मंडल की टीम गठित की जाएगी। मंडलीय टीम सहारनपुर में होने वाली प्रदेशस्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। यह जानकारी क्रीड़ा अधिकारी अशोक सोनकर ने दी है। संवाद