Jaunpur News: रोहित के घर पहुंचे खेल मंत्री, पदक विजेता की थपथपाई पीठ

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खेल मंत्री ने रोहित और उनके परिजनों से बातचीत करते हुए कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतकर रोहित ने देश, प्रदेश और जौनपुर का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बीच से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करना उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रोहित की उपलब्धि गांव-कस्बों में खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। इससे पूर्वांचल के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ेगा। खेल मंत्री के पहुंचने की सूचना पर अदारी-डभिया समेत आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी रोहित के आवास पर पहुंचे। ग्रामीणों ने अपने गांव के खिलाड़ी की उपलब्धि पर खुशी जताई। इस दौरान राजेश कुमार सिंह, रंजीत यादव, अंकित यादव, शिव कुमार यादव, छोटेलाल, रामासरे यादव, शरद पांडेय, जय प्रकाश यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

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जौनपुर। जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों की भाला फेंक (जेवलिन थ्रो) स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले अदारी-डभिया गांव निवासी रोहित यादव के पैतृक आवास पर शनिवार को प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने रोहित को गले लगाकर पीठ थपथपाई और अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।