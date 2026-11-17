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नवनियुक्त जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने पीसीएस अधिकारी के रूप में वर्ष 2012 में सिविल सेवा में प्रवेश किया था और वर्ष 2018 में आईएएस संवर्ग में पदोन्नति मिली। वह मूल रूप से प्रयागराज के निवासी हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है।वह वर्ष 2019 से लगातार जिलाधिकारी के रूप में विभिन्न जनपदों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उमेश मिश्रा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और कुशीनगर जैसे जिलों में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्ष 2024 में उन्हें मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया था। वहां उनका कार्यकाल करीब 26 महीने रहा। इससे पहले वह बिजनौर में दो साल से अधिक समय तक जिलाधिकारी रहे थे। आईएएस में पदोन्नति के बाद शासन ने उन्हें विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी थी।2019 में उन्होंने अमरोहा के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद बिजनौर और फिर वर्ष 2023 में कुशीनगर के जिलाधिकारी बनाए गए। पीसीएस अधिकारी के रूप में उमेश मिश्रा एडीएम सिटी लखनऊ, मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, एसडीएम बुलंदशहर और अमरोहा की विभिन्न तहसीलों में एसडीएम के पद पर तैनात रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने का अनुभव रखने वाले उमेश मिश्रा के जौनपुर में नए जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने पर अब सबकी नजर रहेगी।