एक खानदान, दो मजहब : कुल मिलन कार्यक्रम में जुटे हिंदू-मुस्लिम परिवार

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विशाल भारत संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक नौशाद अहमद दूबे के गोत्र के नाम पर स्थापित वत्स गोशाला को संघ के वरिष्ठ प्रचारक विजय शर्मा ने उद्घाटन किया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव श्रीगुरुजी ने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़ने पर बिछड़े रिश्तेदारों का पता चलता है। कुटुंब प्रबोधन के संयोजक डॉ. शुकदेव त्रिपाठी ने कहा कि इतिहास की घटनाओं से परिवार अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वजों के स्तर पर जुड़ाव बना रहता है। इस दौरान मो. आजम दूबे, अलाउद्दीन तिवारी, अशरफ दूबे, उमर दूबे, अब्दुल्ला दूबे, अंसार तिवारी, विवेक मिश्र, अखिलेश शुक्ला, सुधीर मिश्रा, आकाश मिश्रा, प्रमोद त्रिपाठी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अर्चना भारतवंशी और धन्यवाद ज्ञापन नौशाद अहमद दूबे ने किया।ये है वंशावलीआयोजकों के अनुसार, नौशाद अहमद दूबे की आठवीं पीढ़ी के पूर्वज लाल बहादुर दूबे आजमगढ़ जिले के रानी की सराय के निवासी थे। औरंगजेब के शासन काल में परिस्थितिवश लाल बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। रानी की सराय छोड़कर डेहरी गांव में आकर बस गए थे। पूर्वजों की वंशावली की खोजबीन के दाैरान नाैशाद अहमद के परिवार के संबंध कई ब्राह्मण परिवारों से मिले। इसके बाद नाैशाद अमहद ने अपने उपनाम में दूबे शब्द को जोड़ लिया है।