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Jaunpur News: बाइक नहीं देने पर दोस्त ने कुल्हाड़ी से किया हमला

Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
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Friend attacked with an axe for not giving the bike
कुल्हाड़ी के हमले से घायल महराजगंज के सराय दुर्गा दास निवासी सौरभ गौतम। संवाद
महराजगंज। बाइक नहीं देने से नाराज युवक ने अपने दोस्त पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी पेट में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके चाचा को भी चोट आई है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सराय दुर्गादास गांव निवासी सौरभ गौतम के पास पुरानी बाइक है। सौरभ के अनुसार गांव का ही उसका मित्र गौरव गौतम (26) चार दिन पहले उससे बाइक मांगने आया था। बाइक देने से मना करने पर गौरव ने उसे धमकी दी थी। इसके बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए। सौरभ का आरोप है कि बुधवार की रात करीब नौ बजे गौरव घर से कुल्हाड़ी लेकर उसके घर की ओर आया। रास्ते में बिजली के खंभे से उसके घर का केबल काट दिया। इसके बाद घर के सामने बैठे सौरभ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। थानाध्यक्ष मुरलीधर ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच की जाएगी।
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