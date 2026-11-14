Jaunpur News: नवजात की मौत पर सीएचसी में हंगामा, प्रसव के दौरान बच्चे की हालत बिगड़ने पर ऑक्सीजन नहीं लगाने का आरोप

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जलालपुर के सैदपुर गांव निवासी राजकुमार बनवासी की पत्नी अंजली देवी को बृहस्पतिवार को प्रसव पीड़ा हुई। वह अपनी सास रेनू देवी और गांव की आशा कार्यकर्ता के साथ नेहरू नगर सीएचसी पहुंची। रेनू देवी के अनुसार, वहां मौजूद डॉक्टरों ने सामान्य प्रसव होने की बात कही। कुछ देर बाद अंजली ने बेटे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान ही बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। इस पर डॉक्टरों ने बच्चे में ऑक्सीजन की कमी बताते हुए यहां ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होने की बात कही और उसे शहर के किसी दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा।परिजन नवजात को बाइक से लेकर जौनपुर के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को परिजन दोबारा सीएचसी पहुंचे। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। थाना प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रसव में लापरवाही के संबंध में परिजनों ने तहरीर दी है। मामले की जांच की जा रही है। परिजनों को समझाकर घर भेज दिया गया है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि नवजात मृत पैदा हुआ था। परिजन बच्चे को जीवित मानकर शहर के एक निजी अस्पताल ले जाने लगे। चिकित्सकीय टीम ने उन्हें जौनपुर जाने की सलाह दी थी।नवजात की हालत बिगड़ने पर उसे शहर के अस्पताल ले जाने की सलाह देने के बावजूद परिजनों को एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में परिजन नवजात को बाइक से लेकर निकले। रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना ने सीएचसी में आपात स्थिति के दौरान एंबुलेंस उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, सीएचसी अधीक्षक का कहना है कि बच्चा मृत पैदा हुआ था और परिजनों के नहीं मानने पर चिकित्सकीय टीम ने उन्हें जौनपुर ले जाने की सलाह दी थी।सीएचसी में प्रसव के बाद नवजात को जिला अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस नहीं मिलने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। करीब दो साल पहले लाइन बाजार थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी विशाल कुमार की पत्नी कंचन देवी के प्रसव के बाद नवजात की हालत बिगड़ गई थी। परिजन उसे बाइक से जौनपुर ले जा रहे थे, लेकिन कबूलपुर बाजार पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उस समय भी एंबुलेंस नहीं मिलने का आरोप लगा था।