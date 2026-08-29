Jaunpur News: दरगाह के पीछे तालाब में मिला युवक का शव

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जफराबाद। नासही मोहल्ला स्थित हाजी हरमैन दरगाह के पीछे स्थित तालाब में शुक्रवार की सुबह एक 35 साल के युवक का शव मिला। युवक पिछले दो दिनों से घर से लापता था। कस्बे के कुछ लोग सुबह तालाब की तरफ गए थे। उनकी नजर तालाब में पड़े एक शव पर पड़ी। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर जफराबाद चौकी से पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान कस्बे के शेखवाडा मोहल्ला निवासी नासिर (35) के रूप में हुई। मृतक के बड़े भाई मो. आमिर ने बताया कि नासिर बीते दो दिनों से घर से लापता था। उसकी काफी तलाश हुई परंतु उसका पता नहीं चल सका था। शव मिलने के बाद उसने भाई की मौत को संदिग्ध बताया। थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने बताया कि मामले के सभी तथ्यों की जांच की जा रही।