बार चुनाव : अध्यक्ष पद पर पांच सहित 37 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे

विज्ञापन

मड़ियाहूं। तहसील बार एसोसिएशन चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। अध्यक्ष पद के लिए पांच सहित 37 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। अध्यक्ष पद के लिए सूर्यमणि यादव, हूबलाल सिंह पटेल, कंसराज यादव, प्रदीप सिंह और कृष्ण कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक पद के लिए रमाकांत पांडेय, बृजेश चंद्र उपाध्याय और साहब लाल ने पर्चा दाखिल किया। उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए छोटे लाल यादव, बृजराज चौरसिया और ब्रह्मदेव मिश्रा तथा उपाध्यक्ष जूनियर के दो पदों के लिए बबलू यादव, चंद्र प्रकाश यादव और राजेश दुबे ने अपना नामांकन किया। महामंत्री के एक पद के लिए देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, गुलाबचंद दुबे, रामधारी यादव, सुरेंद्रनाथ यादव और विजय बहादुर यादव ने नामांकन किया। कोषाध्यक्ष पद के लिए दशरथ पटेल और अभिषेक कुमार, जबकि संयुक्त मंत्री के तीन पदों के लिए अभय राज, सेजल कुमार, अजय कुमार पाल और बृजेश कुमार पाठक ने पर्चा दाखिल किया। कार्यकारिणी सदस्य के लिए 11 नामांकन हुए हैं। निर्वाचन अधिकारी राम लखन पटेल ने बताया कि सभी नामांकन पत्र जांच में वैध पाए गए हैं। पांच सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक नाम वापसी होगी। इसके बाद दोपहर दो बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में सरगर्मी बढ़ गई है।