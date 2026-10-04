Jaunpur News: गोला फेंक में आदित्य और ऊंची कूद में यश ने मारी बाजी

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800 मीटर सीनियर बालक वर्ग में राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज सिंगरामऊ के अमन कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सीनियर बालिका वर्ग में इंटर कॉलेज बटाऊबीर की अनुष्का पाल, जूनियर बालक वर्ग में आयुष यादव और जूनियर बालिका वर्ग में यशी मिश्रा प्रथम रहीं।1500 मीटर सीनियर बालक वर्ग में अमन कुमार और जूनियर बालक वर्ग में शनि गौतम ने बाजी मारी। लंबी कूद में सीनियर बालक वर्ग के शिवा पांडेय (इंटर कॉलेज सिंगरामऊ), जूनियर बालक वर्ग के अभय यादव, सीनियर बालिका वर्ग की राधा यादव और जूनियर बालिका वर्ग की सृष्टि पाल ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय स्तर पर निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रशिक्षक मेजर दिलीप सिंह, समी दयाल, राघवेंद्र सिंह, बबलू नाथ पांडेय, संतोष पटेल, जयदीप यादव आदि उपस्थित रहे।