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मछलीशहर। फौजदार इंटर कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले में 346 युवकों ने हिस्सा लिया। मेले में 20 कंपनियों ने स्टॉल लगाकर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। इनमें से 182 युवकों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि पांच को ऑफर लेटर दिया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने चयनित युवकों को ऑफर लेटर सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार ने साढ़े नौ लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के अवसर सीमित होने के बीच सरकार रोजगार मेले के माध्यम से निजी कंपनियों में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। जिला सेवायोजन अधिकारी जयप्रकाश पासवान ने कहा कि सरकार रोजगार मेले के जरिये युवाओं को नौकरी पाने का मंच उपलब्ध करा रही है। यहां अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है। इस दौरान किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह, मंडल अध्यक्ष हरिओम गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज जायसवाल, संतोष जायसवाल, नितेश जायसवाल, विद्यालय प्रबंधक अजय यादव, प्रधानाचार्य राजेश दुबे और सेवायोजन कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद