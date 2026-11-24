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उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासिमाबाद ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान छोटेलाल राजभर (20) की मौत हो गई, जबकि उसका साथी राहुल बिंद (21) घायल है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने देर रात कासिमाबाद चौराहे पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।पुलिस के मुताबिक छोटेलाल राजभर के भाई का कहना है कि एक सप्ताह पहले हुई बाइक की टक्कर की रंजिश में आरोपियों ने हमला किया।बरेसर थाना क्षेत्र के हसनपुर गोरा गांव निवासी छोटेलाल राजभर अपने साथी राहुल बिंद के साथ रविवार की देर रात राजापुर चट्टी पर चाय पीने गया था। आरोप है कि इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।हमलावरों ने दोनों युवकों को पीटकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजन दोनों को सीएचसी कासिमाबाद ले गए, जहां छोटेलाल ने दम तोड़ दिया।इसके बाद परिजन और ग्रामीण देर रात करीब 12:30 बजे कासिमाबाद चौराहे पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि युवक के भाई बाबूलाल राजभर की तहरीर पर तीन नामजद और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।