Ghazipur News: तमंचे और तीन बाइक के साथ दो गिरफ्तार, एक पर पांच मुकदमे

विज्ञापन



थाना प्रभारी के अनुसार, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। हसन खान पर दिलदारनगर थाने में पहले से मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन

दिलदारनगर। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तमंचा, एक कारतूस और तीन दोपहिया वाहन बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में एक के खिलाफ पहले से चार मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संतोष राय ने बताया कि 14 अक्तूबर को उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान हसन खान उर्फ भुट्टी (20) निवासी खजुरी, थाना दिलदारनगर और गोलू कुमार (22) निवासी कारीराम, थाना नुआंव, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार को गिरफ्तार किया।