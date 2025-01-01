Ghazipur News: पुण्यतिथि पर सपाइयों ने मुलायम सिंह के संघर्ष को किया याद

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जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष को समर्पित रहा। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए आजीवन काम किया। उनके संघर्ष और सिद्धांत समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।पूर्व मंत्री सैयद शादाब फातिमा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जीवनभर गरीबों, किसानों, पिछड़ों और शोषित-वंचित वर्गों के सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका राजनीतिक जीवन त्याग, सादगी, संघर्ष और जनसेवा का उदाहरण है। उनके विचार समाजवादी आंदोलन को दिशा देते रहेंगे।कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने किया। इस मौके पर रामधारी यादव, निजामुद्दीन खान, डॉ. ननकू यादव, अशोक बिंद, सुभाष गुड्डू, सुशील जायसवाल, मदन यादव, सिकंदर कनौजिया, पुनीता यादव, बिंदु बाला बिंद, रीता विश्वकर्मा, सुषमा बिंद, जयराम भारती, रामप्रकाश यादव, भारत यादव, ममता सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।