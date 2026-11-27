विज्ञापन

करंडा। क्षेत्र के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा धाम पर चल रहे पांच दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले के तीसरे दिन श्रद्धालुओं और खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में आए दुकानदार आकाश, भोला, गुल्लू, मक्खन आदि दुकानदारों ने बताया कि बृहस्पतिवार को मेले के तीसरे दिन सुबह से ही क्षेत्रों के गांवों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम पांच बजे तक जारी रहा। मेले में उमड़ी भीड़ से दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। दुकानों पर गृहस्थी के सामान, खिलौने, लकड़ी से बनी घरेलू उपयोग की वस्तुओं सील-बट्टा, सहित अन्य सामान की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। बच्चों ने झूलों और मनोरंजन के विभिन्न साधनों का आनंद लिया। मेले में भीड़ बढ़ने से दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी। वहीं, गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।