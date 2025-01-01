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पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि, महिला सशक्तीकरण को लेकर मिशन शक्ति फेज-6 के तहत जिले के 26 थाना क्षेत्रों में महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत महिला आरक्षियों ने छात्राओं, बच्चियों, युवतियों व महिलाओं को उनके अधिकारों और उनके लिए बनाए गए हेल्पलाइन नंबर और कानूनों की जानकारी दी। साथ ही उन्हें घरेलू हिंसा और साइबर जैसे अपराधों के बारे में विस्तार से बताया गया।भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त कर महिला अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जबकि एंटी रोमियो टीम ने संवेदनशील स्थानों पर अभियान चलाकर मनचलों के खिलाफ कार्रवाई की। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाया गया। कोतवाली की महिला आरक्षियों ने महिलाओं, यात्रियों और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी।