पूजा के मुताबिक, दो दिन पहले वह अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ ससुराल लौटी थी। उसे उम्मीद थी कि अब वह बेटी के साथ घर में रह सकेगी, लेकिन पति और ससुराल के अन्य लोगों ने मकान में ताला बंद कर दिया। कई बार अंदर जाने का प्रयास करने के बावजूद उसे प्रवेश नहीं दिया गया। तब से वह बेटी के साथ घर के बाहर बैठी है।



वहीं, पति अनिल कुमार सोनी का कहना है कि पत्नी ने मायके के संबंधित थाने में दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और अब प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उन्हें आशंका है कि पत्नी घर में आने के बाद दोबारा कोई गलत आरोप लगाकर फंसा सकती है। इसलिए कोर्ट के आदेश या निर्णय के बाद ही उसे घर में प्रवेश देंगे। सैदपुर क्षेत्राधिकारी शुभम वर्मा ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। पीड़िता की ओर से तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।