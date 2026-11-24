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संयोजक दीपक उपाध्याय कान्हा ने कहा कि करीब पांच हजार श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे, कन्हैया चौरसिया, अभिषेक पांडेय, आकाश चौधरी, सुधांशु तिवारी, प्रदीप चतुर्वेदी, शैलेश यादव, विकास यादव, निलेश बिंद, राजू पांडेय आदि मौजूद रहे।

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गाजीपुर। कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर मंगलवार को ददरीघाट स्थित संकट मोचन मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। प्रमुख समाजसेवी विजय प्रकाश दुबे के सौजन्य और पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय कान्हा के संयोजन में आयोजित भंडारे में करीब पांच हजार श्रद्धालुओं ने तहरी और बुनिया का प्रसाद ग्रहण किया।