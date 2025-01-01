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इस दौरान उपस्थित लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। अभियान के तहत गांव-गांव लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देकर इस कुप्रथा को रोकने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 21 दिसंबर तक जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में 27 नवंबर को बाल विवाह उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद के सभी ब्लॉकों और ग्रामों में भी जागरूकता अभियान चलाया गया।कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पाठक, गीता श्रीवास्तव, बाल संरक्षण अधिकारी, जुनैद खान, बाल अधिकार सहयोगी तथा जिला प्रोबेशन कार्यालय की सभी यूनिटों के कर्मचारी और नव भारतीय नारी विकास समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय सोनी ने जनपदवासियों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाने और अभियान को सफल बनाने की अपील की।