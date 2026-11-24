विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

शहर के चीतनाथ, ददरीघाट, कलक्टरघाट, नवापुरा, रामघाट, पोस्ता घाट, खिड़की घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही स्नानार्थियों की भीड़ रही। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंचे। गंगा स्नान के बाद लोगों ने पूजन-अर्चन किया। कई घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा, गीता पाठ और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कराया गया। जमानिया, करंडा, मुहम्मदाबाद और भांवरकोल क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया।000भगवान शिव के त्रिपुरासुर वध से जुड़ी है मान्यताशेरपुर के पंडित मुनींद्रनाथ उपाध्याय ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने तारकासुर के तीन पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का एक ही बाण से संहार किया था। इस विजय के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए और देवताओं ने दीपोत्सव मनाया। इसी परंपरा से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाने की मान्यता प्रचलित हुई।उन्होंने बताया कि वैष्णव परंपरा में कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। इस दौरान राधा-दामोदर पूजन, दामोदराष्टक पाठ, तुलसी सेवा, हरिनाम संकीर्तन और दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा नदी संस्कृति, लोक आस्था और सामाजिक समरसता की जीवंत परंपरा का पर्व है। इस अवसर पर नदियों के प्रति श्रद्धा के साथ उनकी स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प भी महत्वपूर्ण है।000धार्मिक के साथ वैज्ञानिक महत्व भीपंडित मुनींद्रनाथ उपाध्याय के अनुसार, पूर्णिमा के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीध में होते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इस दौरान सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से समुद्र में ज्वार-भाटा सामान्य से अधिक होता है। वहीं, मानसून के बाद का समय ऋतु परिवर्तन का काल भी माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर कृत्तिका नक्षत्र और परिघ योग का शुभ संयोग बना हुआ है। इस दिन दान-पुण्य और दीपदान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है।