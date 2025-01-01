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वहीं, नाम-पते में संशोधन के लिए 1012 फॉर्म-8 और नाम हटवाने के लिए 708 फॉर्म-7 प्राप्त हुए। इस तरह एक दिन में कुल 11,952 आवेदन मिले। उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी वेद सिंह चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2027 के तहत रविवार को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। बूथों पर बीएलओ की मौजूदगी में 17 नवंबर को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई। लोगों ने सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांचे तथा जरूरी प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन किए।विधानसभावार आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक 1911 फॉर्म-6 जहुराबाद में मिले। जंगीपुर में 1503, जमानिया में 1497, जखनिया में 1473, गाजीपुर में 1315, मुहम्मदाबाद में 1288 और सैदपुर में 1245 आवेदन प्राप्त हुए। एडीएम ने बताया कि ईआरओ और एईआरओ ने बूथों पर पहुंचकर अभियान का निरीक्षण किया। पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, विवरण में संशोधन और निवास परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 तथा मृतक या अपात्र मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने भी अभियान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।