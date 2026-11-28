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डिबाई थाना क्षेत्र के गांव भमरौआ निवासी मदनलाल ने बताया कि उनके चचेरे भाई हरीश कुमार (36) दादरी स्थित बंसल वायर कंपनी में नौकरी करते थे। वह पत्नी रूबी और दो बेटों पीयूष (11) व लकी (7) के साथ दादरी में किराये के मकान में रहते थे। बृहस्पतिवार को कंपनी में उनके साथ काम करने वाले वेदराम की गुलावठी में शादी थी। हरीश उनके साथ ही काम करने वाले अपने दोस्त बिहार निवासी धनंजय (44) के साथ बाइक से शादी समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से लौटते समय सिकंदराबाद-बराल मार्ग पर गांव नगला काला के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों बाइक समेत सड़क किनारे खाई में जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को उपचार के लिए सीएचसी सिकंदराबाद पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कंपनी के सुपरवाइजर आशीष सिंह ने बताया कि धनंजय भी परिवार के साथ दादरी में किराये पर रहते थे। दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।बुलंदशहर। हरीश कुमार की मौत ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। वह परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनकी कमाई से ही पत्नी, दो बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता, दिव्यांग भाई का भरण-पोषण होता था। मदनलाल ने बताया कि हरीश के छोटे भाई तेजवीर सिंह दिव्यांग हैं। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी हरीश के कंधों पर थी। हादसे में उनकी मौत से पत्नी और बच्चों के सिर से साया उठ गया। मदनलाल ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व ही हरीश कुमार परिवार के साथ अपने चचेरे भाई प्रदीप की शादी में शामिल होने के लिए आए थे। रविवार को वह परिवार के साथ वापस दादरी लौटे थे।