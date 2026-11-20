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अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2014 में जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला पुख्ता बाजार निवासी सिद्ध प्रकाश बंसल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक निरंजन सिंह द्वारा पूरी की गई थी।अदालत ने इस मामले में 19 अक्तूबर 2020 को संज्ञान लिया था और सात अक्तूबर 2022 को अभियुक्त पर आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल चार गवाहों में से दो परीक्षित गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। पीठासीन अधिकारी अनुपम सिंह ने अभियुक्त सिद्ध प्रकाश बंसल को धारा 3/7 ईसी एक्ट के अपराध में दोषी पाया।