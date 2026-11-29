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कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह ने बताया कि रविवार को जिले में अधिकतम तापमान करीब 26 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर में तापमान बढ़ने से धूप में गर्माहट बनी रहेगी लेकिन शाम होते ही पारा गिरने लगेगा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 12 डिग्री, जबकि एक दिसंबर को अधिकतम 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। विज्ञापन

दो और तीन दिसंबर को भी न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। चार दिसंबर को न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह के समय धुंधली धूप और वातावरण में धुंध का असर बना रह सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह ने बताया कि रविवार को जिले में अधिकतम तापमान करीब 26 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर में तापमान बढ़ने से धूप में गर्माहट बनी रहेगी लेकिन शाम होते ही पारा गिरने लगेगा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 12 डिग्री, जबकि एक दिसंबर को अधिकतम 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।दो और तीन दिसंबर को भी न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। चार दिसंबर को न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह के समय धुंधली धूप और वातावरण में धुंध का असर बना रह सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

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बुलंदशहर। नवंबर का महीना समाप्त होने के साथ ही सर्दी का असर भी बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। सुबह के समय वातावरण में धुंधलापन रहने लगा है। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं, शाम ढलने के बाद बाजारों और सड़कों पर भी ठंड का असर साफ दिखाई देने लगा है।