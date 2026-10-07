फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   The authority demolished unauthorized colonies spread over 200 bighas within three days.

Bulandshahar News: प्राधिकरण ने तीन दिन में 200 बीघा में बनी अनधिकृत कालोनियां की ध्वस्त

Wed, 07 Oct 2026 11:18 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
The authority demolished unauthorized colonies spread over 200 bighas within three days.
अन​धिकृत कालोनी को ध्वस्त करता प्रा​धिकरण का बुलडोजर। स्रोत : प्रा​धिकरण
बुलंदशहर। बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के सचल प्रवर्तन दल ने तीन दिन में करीब 200 बीघा में बनी अनधिकृत कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बुधवार को सदर तहसील क्षेत्र में सचल प्रवर्तन दल ने करीब 55 बीघा में विकसित की जा रही अनधिकृत काॅलोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। प्राधिकरण सचिव वान्या सिंह ने बताया कि बुधवार को सदर तहसील क्षेत्र में सचल प्रवर्तन दल को भेजा गया।
विज्ञापन

टीम ने गांव मचकौली व वलीपुरा में करीब 55 बीघा में बनी अनधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इसके लिए अनधिकृत कालोनी संचालक की ओर से कोई नक्शा स्वीकृत न कराने पर कालोनी को ध्वस्त करवा दिया गया। ध्वस्तीकरण व सीलिंग के दौरान नामित पुलिस बल, स्थानीय पुलिस बल, प्राधिकरण के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. अपराजिता सिंह सिनसिनवार ने बताया कि तीन दिन अभियान चलाकर करीब 200 बीघा में बनी अनधिकृत काॅलोनियां ध्वस्त की गईं। लोगों से अपील की है कि लोग अनधिकृत कॉलोनी में प्लाट न खरीदें, व बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कोई भी निर्माण कार्य न करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed