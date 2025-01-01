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शुक्रवार शाम राजवीर सिंह बुलेट बाइक से कोतवाली नगर बुलंदशहर से डिबाई जा रहे थे। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में श्री साईं मंदिर के पास वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारपुर ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।58 वर्षीय राजवीर सिंह मूलरूप से बिजनौर जिले में थाना कीरतपुर क्षेत्र के फतेउल्लापुर गांव निवासी थे। वे वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। वर्तमान में वह नगर कोतवाली बुलंदशहर में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। तीन-चार दिन पहले उनका स्थानांतरण डिबाई कोतवाली से यहां हुआ था। उनकी पत्नी अभी डिबाई में ही रह रही थीं।घटना की जानकारी मिलने पर सीओ दीपक कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दे दी गई।जिले में एक माह में सड़क दुर्घटना में किसी पुलिसकर्मी की मौत का यह दूसरा मामला है। चार नवंबर को खुर्जा देहात में तैनात मथुरा निवासी सिपाही देवेश चौधरी (25) की डीएवी फ्लाईओवर के पास टैंकर की टक्कर से मौत हो गई थी।