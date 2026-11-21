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बुलंदशहर डिपो के एआरएम परमानंद ने बताया कि 22 से 25 नवंबर तक बसों का संचालन किया जाएगा। संचालन सुबह 06:30 बजे शाम 06:30 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट पर या यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। यात्री नगर के पुराने रोडवेज बस अड्डे से आकर अनूपशहर व गढ़ के लिए सफर कर सकते हैं। विज्ञापन

नरौरा व अहार गंगाघाट जाने वाले यात्रियों के लिए उनकी संख्या के आधार पर बसों का संचालन होगा। उधर, स्याना-गढ़ यूनियन अध्यक्ष जागेश चौहान ने बताया कि गढ़ गंगा के लिए बुलंदशहर के स्याना बस अड्डे से रविवार से प्रत्येक 15 मिनट पर बस गढ़ के लिए रवाना होगी। 23 नवंबर को बसों का संचालन 25 घंटे तक जारी रहेगा। 24 नवंबर को यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों का संचालन होगा। बुलंदशहर डिपो के एआरएम परमानंद ने बताया कि 22 से 25 नवंबर तक बसों का संचालन किया जाएगा। संचालन सुबह 06:30 बजे शाम 06:30 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट पर या यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। यात्री नगर के पुराने रोडवेज बस अड्डे से आकर अनूपशहर व गढ़ के लिए सफर कर सकते हैं।नरौरा व अहार गंगाघाट जाने वाले यात्रियों के लिए उनकी संख्या के आधार पर बसों का संचालन होगा। उधर, स्याना-गढ़ यूनियन अध्यक्ष जागेश चौहान ने बताया कि गढ़ गंगा के लिए बुलंदशहर के स्याना बस अड्डे से रविवार से प्रत्येक 15 मिनट पर बस गढ़ के लिए रवाना होगी। 23 नवंबर को बसों का संचालन 25 घंटे तक जारी रहेगा। 24 नवंबर को यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों का संचालन होगा।

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बुलंदशहर। कार्तिक गंगा स्नान को लेकर बुलंदशहर रोडवेज बस अड्डे से अनूपशहर व गढ़ के लिए रोडवेज बस का संचालन रविवार से शुरू हो जाएगा। बुलंदशहर डिपो से प्रतिदिन करीब 25-25 बसों का संचालन अनूपशहर व गढ़ गंगा घाट के लिए किया जाएगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रोडवेज बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। वहीं, नगर के स्याना बस अड्डे से गढ़ गंगा के लिए सभी बसों के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे।