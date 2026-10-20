मोहब्बत की कीमत जान देकर चुकाई: चश्मे की दुकान पर काम करती थी अंजील, पर न पहचान सकी राहुल की असलियत

दोस्ती प्यार में बदली

दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई और राहुल ने अंजली से शादी करने की बात कही। कुछ दिन पहले राहुल ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात पर अंजली परेशान रहने लगी। राहुल का कहना था कि उसकी शादी कहीं अन्य जगह तय हो गई। इसी बात को लेकर 17 अक्तूबर की रात को अंजली राहुल के कमरे पर गई थी। जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। वहां परेशान होकर अंजली ने बाथरूम में जाकर पानी के पाइप में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।