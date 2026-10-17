खुर्जा में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन तार टूट कर गिरने से नौवीं के छात्र की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

नगर में शनिवार शाम महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के सामने 11 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन टूटकर गिरने से नौवीं कक्षा के छात्र की झुलसकर मौत हो गई। हादसे के समय छात्र अपनी मां और बहन के साथ पैदल स्कूल यूनिफॉर्म लेने गांधी मार्ग जा रहा था।

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अचानक तार की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, पीड़ित परिवार ने ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है।मूलरूप से सुल्तानपुर गांव निवासी जयवीर वर्तमान में खुर्जा के गुर्जर नगर स्थित चंद्रलोक कॉलोनी में परिवार के साथ किराये के मकान में रहते हैं। सुल्तानपुर गांव के पास उनकी बिजली के सामान की दुकान है। जयवीर का बड़ा बेटा अभय कुमार (14) सरस्वती विद्या मंदिर में नौवीं कक्षा का छात्र था। उनकी बेटी खुशी और सबसे छोटी बेटी शिवन्या महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं।जयवीर ने बताया कि शनिवार शाम वह घर पर थे और उनकी बेटी खुशी भी उनके साथ थी। उनकी पत्नी ललितेश, बेटा अभय कुमार और छोटी बेटी शिवन्या स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए गांधी मार्ग स्थित दुकान पर जा रहे थे। तीनों पैदल ही जा रहे थे। इसी दौरान जब वह महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचे, तभी अचानक 11 हजार केवी क्षमता की हाईटेंशन लाइन टूटकर अभय के ऊपर गिर गई। तार की चपेट में आने से अभय गंभीर रूप से झुलस गया। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।हादसे की सूचना पर जयवीर मौके पर पहुंचे। परिजन आनन-फानन में अभय को कैलाश अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में अभय को भर्ती किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजन बिलख उठे। मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। जिस बेटे के साथ परिवार कुछ देर पहले बाजार जाने के लिए निकला था, उसकी मौत से परिजन सदमे में हैं।