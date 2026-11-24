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पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान प्रकाश में आया कि थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव याकूबपुर निवासी अजय (50) गंगा स्नान करने के बाद बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। जैसे ही वह सुनाई की पैठ के निकट पहुंचे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर चोट आने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। सड़क हादसे में अजय की मौत की सूचना से परिवार में मातम छा गया। परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर अनूपशहर-बुलंदशहर मार्ग पर जाम लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।सूचना पर एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, एएसपी प्रेम सुख दड़िया, एसडीएम अनूपशहर मनीष कुमार, सीओ अनूपशहर शशांक श्रीवास्तव और कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। घर के मुखिया की अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।वर्जनशव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों के मार्ग पर जमा होने के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ था। ग्रामीणों को समझाकर मार्ग से हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया। अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शशांक श्रीवास्तव, सीओ अनूपशहर