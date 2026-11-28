विज्ञापन

थाना क्षेत्र के गांव झाझर निवासी सुंदर ने बताया कि उनका बेटा अंकुश (22) मजदूरी करता था। बृहस्पतिवार रात करीब दस बजे वह दादरी से बाइक से घर लौट रहा था। चचूरा नहर की पटरी पर गांव सुनपेड़ा में ईंट-भट्ठे के पास सामने से आ रही बाइक के चालक ने तेजी और लापरवाही के साथ बाइक को चलाते हुए अंकुश की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंकुश गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी बाइक पर सवार नजफगढ़ निवासी इरफान और आरिफ भी घायल हो गए। दोनों खुर्जा में एक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे।सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को पीएचसी वैर में भर्ती कराया। अंकुश की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां रात करीब एक बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि दूसरी बाइक पर सवार इरफान और आरिफ भी घायल हुए हैं। अंकुश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।