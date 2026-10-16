Bulandshahar News: घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत

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शिकारपुर। खुर्जा–शिकारपुर मार्ग पर मोहल्ला भीमनगर खेड़ा के वेयरहाउस में ट्रक और गेट के बीच फंसकर घायल हुए मजदूर की उपचार के दौरान बृहस्पतिवार को मेरठ में मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि भीमनगर खेड़ा निवासी मनोज उर्फ मंत्री (35) बुधवार को वेयरहाउस में ट्रक में चावल लोड करा रहे थे। जांच के दौरान प्रकाश में आया कि ट्रक पीछे करते समय मनोज ट्रक और गेट के जाल के बीच फंस कर गम्भीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए सीएचसी शिकारपुर में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। बृहस्पतिवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।