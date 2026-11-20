विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

जिला चिकित्सालय समेत अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी व इमरजेंसी में प्रतिदिन सांस संबंधी परेशानी से पीड़ित मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। जिले के सरकारी अस्पतालों में हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं होने से गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज के नए चिकित्सालय भवन या हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है।सर्दी और बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज के नए चिकित्सालय भवन और निजी अस्पतालों में युवा से लेकर बुजुर्ग तक उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. चर्चित गुप्ता ने बताया कि सर्दियों में अस्थमा और सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। ठंड के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मरीजों को जरूरी परामर्श देने के साथ खान-पान का ध्यान रखने और ठंड से बचाव की सलाह दी जा रही है।इस मौसम में बढ़ जाता है हृदय रोग का खतराआईएमए के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एसके गोयल ने बताया कि सर्दियों में हृदय रोगियों की परेशानी बढ़ सकती है। ठंड के कारण रक्तचाप बढ़ने से दिल पर दबाव पड़ता है। ऐसे में सांस फूलने जैसी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परेशानी होने पर पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार कराना चाहिए।ऐसे करें बचावधूल, मिट्टी, धुएं और धुंध से बचें।घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें।संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें।बीड़ी, सिगरेट और शराब से परहेज करें।ठंड से बचाव करें और कमरे का तापमान सामान्य रखें।कोटसर्दी बढ़ने के साथ सरकारी चिकित्सालयों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ी है। मरीजों को ठंड से बचाव, संतुलित आहार लेने और नियमित चिकित्सकीय परामर्श की सलाह दी जा रही है। - डॉ. धीर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज