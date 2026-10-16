Bulandshahar News: मासूम की गला दबाने से मौत, शव नदी में फेंकने जा रहा पिता गिरफ्तार

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पहासू के पठान टोला मोहल्ला निवासी अदनान की मां समीम ने बताया कि उनका डेढ़ साल का बेटा और सौतेली तीन बेटियां साथ रहतीं हैं। आरोप है कि उनके पति इमरान को शराब की लत है, जो कुछ काम नहीं करता था। इसी के चलते आए दिन घर में क्लेश होता था। बच्चों के पालन पोषण के लिए पीड़िता ही मजदूरी करती थीं और कभी-कभी भीख मांगकर घर में खाना लेकर आती थीं।रोजाना की तरह बृहस्पतिवार दोपहर को इमरान शराब के नशे में घर आ गया और पत्नी समीम के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं उनका बच्चा और बेटियां भूख से परेशान थे। ऐसे में शाम करीब पांच बजे पीड़िता व दो बेटियां साथ में पड़ोस में खाना मांगने चलीं गईं।आरोप है कि इसी वक्त आरोपी ने उनकी पांच साल की बेटी को पीटना शुरू कर दिया। बच्ची जोर-जोर से रोने लगी और बचने के लिए शोर मचाया। वहीं, घर में मौजूद चारपाई पर सो रहा डेढ़ वर्षीय बच्चा अदनान आवाज से उठ गया और रोने लगा। आरोप है कि आरोपी ने अदनान का गला दबा दिया, जिसमें उसकी सांस रुक गई।बच्ची ने आस-पास मौजूद पड़ोसी महिलाओं और मां को बुला लिया। तभी पीड़ित मां समीम व बेटियां भी वहां आ गईं। उनके आते ही आरोपी इमरान बच्चे को गोद में लेकर सीएचसी में पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी बदहवास हालत में बच्चे को काली नदी में फेंकने के लिए पैदल ही चल दिया। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी इमरान गिरफ्तार कर लिया।पड़ोसी नाजिया ने बताया कि इमरान की पहली यह पहली पत्नी थी। जबकि समीम की इमरान से यह दूसरी शादी थी। पहले पति से समीम को तीन बेटियां जिया, सादिका और मोटी हंै। इमरान से समीम को बेटा अदनान हुआ। उन्होंने बताया कि इमरान शराब पीकर आए दिन हंगामा करता था। बताया कि इमरान समीम को लेकर किराए के घर में रहता था। लड़ाई के कारण डेढ़ साल में वह कई बार मकान बदल चुका है। आरोपी के पिता नई बस्ती पठान टोला स्थिति अपने घर पर रहते हैं। व्यवहार के कारण आरोपी को वह अपने घर पर नहीं रखते थे। पिछले काफी समय से चारों बच्चों का पालन पोषण समीम ही भीख मांगकर और मजदूरी करके करती थीं।सीओ शिकारपुर दीपक तिवारी का कहना है कि पहासू कस्बा निवासी इमरान ने अपने डेढ़ वर्षीय बच्चे का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे घटना के बारे में जानकारी की जा रही है।