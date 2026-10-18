बुलंदशहर: पैदल सड़क पार कर रहे दस वर्षीय बच्चे को कार ने मारी टक्कर, मौत, दो साल पहले मां की हुई थी मौत

दो साल पहले बीमारी के चलते मां की हो गई थी मौत

पीड़ित राम प्रकाश ने बताया कि दो साल पहले ही उनकी पत्नी पिंकी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। तब से वह ही मजदूरी कर बेटा मंगल और बेटी गायत्री का पालन पोषण कर रहे हैं। दोनों बच्चे घर के काम में उनका हाथ बंटाते थे। मां के जाने के बाद बच्चे अकेलापन महसूस करते थे, लेकिन राम प्रकाश मां की कमी पूरी करने के प्रयास में लगे रहते थे। घटना के बाद से बहन गायत्री का रो-रोकर बुरा हाल है और बात करने की स्थिति में भी नही है।