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दिल्ली के नंद नगरी निवासी नरेंद्र ने बताया कि वह मूलरूप से खुर्जा क्षेत्र के गांव गंग नथला के रहने वाले हैं। करीब 25 वर्ष पहले वह परिवार के साथ दिल्ली चले गए थे। उनका छोटा भाई हेमंत गाजियाबाद के भोपुरा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करते थे। बुधवार को गांव के ही शिव कुमार के बेटे की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए हेमंत अपने दोस्त विजय उर्फ पिंटू (29) निवासी गांव घिटोरा, कस्बा खेकड़ा, जिला बागपत, अमन (38) निवासी डिफेंस कॉलोनी, भोपुरा, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद और मनीष (25) निवासी भोपुरा, टीला मोड़, गाजियाबाद के साथ खुर्जा आए थे। चारों दोस्त अमन की कार से शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।शादी समारोह में शामिल होने के बाद चारों दोस्त बुधवार रात ही कार से वापस लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे चोला क्षेत्र में सिकंदराबाद-खुर्जा मार्ग पर एमआईटी कॉलेज के पास उनकी कार आगे चल रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को किसी तरह कार से निकलवाकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने हेमंत और विजय उर्फ पिंटू को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अमन और मनीष की हालत गंभीर होने के चलते परिजन बृहस्पतिवार को उन्हें दिल्ली रेफर कराकर ले गए।नरेंद्र ने बताया कि उनके भाई हेमंत की तीन बेटियां हैं। तीनों अभी छोटी हैं और पढ़ाई कर रही हैं। वहीं, मृतक विजय उर्फ पिंटू की बहन नेहा ने बताया कि विजय की शादी करीब तीन वर्ष पहले हुई थी। उनका डेढ़ साल का एक बेटा है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए।नरेंद्र ने बताया कि उनके भाई हेमंत की गाजियाबाद के भोपुरा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। विजय उर्फ पिंटू और मनीष उसी दुकान पर काम करते थे। वहीं, घायल अमन से हेमंत की दोस्ती थी। अमन से दोस्ती के चलते ही चारों दोस्त बुधवार को उसकी कार से खुर्जा में शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि शादी की खुशियों में शामिल होकर लौट रहे चारों दोस्तों का सफर इस तरह हादसे में बदल जाएगा। हादसे में हेमंत और विजय की मौत के बाद उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।एएसपी/सीओ सिकंदराबाद प्रेमसुख दड़िया का कहना है कि चोला क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।-