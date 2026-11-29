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सिकंदराबाद देहात। सड़क किनारे खड़े टाटा 407 में पीछे से आ रहे कैंटर चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक घायल हो गया। पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सतेंद्र ने बताया कि शनिवार की सुबह वह नेशनल हाईवे-34 पर गांव लालपुर के पास बैरिकेडिंग का कार्य कर रहे थे। उनकी गाड़ी टाटा 407 पास में खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे कैंटर चालक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मर दी। कैंटर का केबिन क्षतिग्रस्त होने के कारण चालक उसमें फंस गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने चालक को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि घायल कैंटर चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैंटर चालक गाजियाबाद से अलीगढ़ बिस्कुट लेकर जा रहा था। चालक की पहचान बदायूं निवासी हरिशंकर के रूप में हुई है।